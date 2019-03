La rabia se apodera de Rob Kardashian y publica vídeos íntimos de Blac Chyna

Blac Chyna y Rob Kardashian | Agencias

Sabíamos que Rob Kardashian y Blac Chyna no estaban atravesando por un buen momento, pero no sabíamos que la cosa fuese a desembocar en esto. Parece que las últimas acciones de Chyna en redes sociales, donde cambió su estado a soltera, no han sentado nada bien a Rob. El hermano del clan Kardashian ha enloquecido y ha comenzado a compartir diferentes vídeos y fotos de la madre de su hija Dream en actitudes íntimas con otros hombres: "Chyna acaba de enviarme este vídeo diciendo feliz 4 de julio, lo que define a una persona loca", escribía Rob en el post. También ha compartido una imagen de Chyna donde se mete con el tamaño de sus pezones. La historia no se queda ahí, y es que Rob además ha compartido una imagen del amante de Chyna donde le dedica calificativos como "payaso". De momento ninguna de las chicas de la familia más famosa de la tele se ha pronunciado al respeto. Pero parece que Rob se ha arrepentido de este tipo de publicaciones y ha cerrado, por el momento, su cuenta de Instagram. ¿Qué pensará de todo esto la familia Kardashian?

Today Chyna sent me a video after I just bought her 250K of jewelry and she sends me this video... of another man in our bed pic.twitter.com/3rE4luXilJ — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017

But yes when ur girl leaves u after u spent 100K on her body to get done and then leaves u after have a baby girl who is only a few months — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017

Just sad. Loved Chyna as my wife and accepted all the wrong she did and continued to ride for her and remain Loyal to her. Never did I cheat — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017

But she couldn't remain loyal and cheated and fucked way too many people and she got caught and now this is all happening and it's sad — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017

We had a beautiful baby girl that was the best thing that's happened to me and soon as that baby was born Chyna was out. — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017

Soon as kylie and tyga broke up Chyna was over the game. She had a baby out of spite and I'll never view her the same. — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017

I truly thought Chyna wanted to be a family and that's why I was so loyal to her but I learned my lesson and everyone else was right — ROBERT KARDASHIAN (@robkardashian) 5 de julio de 2017