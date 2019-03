¿Quién perdonará antes a Kristen Stewart? ¿Robert Pattinson o sus fans?

Kristen Stewart no solo tiene que luchar por el amor de Robert Pattinson, también tiene que conseguir otra oportunidad de los fans. Parece que los seguidores del actor no se lo están poniendo nada fácil y están totalmente en contra de una reconciliación. Inundan la red con mensajes humillantes hacia la actriz y no quieren verla, ¡ni en pintura!

¡Pobre Kristen! Y es que no hay día en el que su nombre no acapare portadas y noticias. La actriz está pagando muy cara su infidelidad a Rob y, teniendo a los fans del vampiro en su contra, va a tener muy difícil eso de conseguir su perdón.

Aunque ninguno se pronunció públicamente sobre lo ocurrido, no pudieron evitar que salieran detalles de cómo estaban pasando estos dolorosos momentos. La protagonista de Blancanieves ha sido la más afectada y está pasando por una profunda depresión.

Después de cancelar todas sus apariciones, acudir a la premiére de su última película, 'On the Road', es una cita ineludible. ¿Estarán esperándola allí los fans de Robert? ¿Conseguirá Kristen su perdón?