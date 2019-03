Quentin Tarantino y la cantante israelí Daniela Pick se casan

Quentin Tarantino conoció a la que ahora es su prometida, Daniela Pick, en 2009 durante la promoción de su película 'Malditos Bastardos' en Israel y hasta 2016 la relación no se ha estabilizado. Ahora viven juntos en Los Ángeles con Pick, la hija de la cantante.

"Estamos súper felices y emocionados", confirmaba la artista israelí. Sobre la posibilidad de tener hijos en el futuro asegura: "Cuando llegue el momento y queramos, sabemos cómo hacerlo".

Al cineasta nunca le han faltado relaciones, pero la llegada de la cantante parece ser, por fin la definitiva. "He dedicado mi vida entera a mis películas. No las cambiaría por nada. He tenido una vida muy feliz. Pero no tengo esposa, no tengo hijos, ni nada que me distraiga", aseguraba el director.

¿Cuándo veremos a la pareja de camino al altar?