¿Qué le ha regalado Melania Trump a Michelle Obama?

Una de las imágenes más comentadas del encuentro entre los Obama y los Trump antes de la investidura de Donald Trump como presidente número 45 de los Estados Unidos ha sido el instante en el que Melanie Trump le entrega a Michelle Obama un regalo envuelto en una misteriosa caja azul.

Michelle, al recibir el regalo, no sabe qué hacer con la caja y su cara se ha hecho viral a través de las redes sociales. Finalmente fue Barack Obama quien resolvió el momento al coger el regalo. Pero todo el mundo se ha preguntado qué es realmente lo que le han regalado.

El contenido exacto no se sabe lo que es pero si sabemos de dónde procede el presente. Yes que esa caja azul celeste es inconfundible y pertenece al envoltorio habitual que caracteriza a la joyería Tiffany & Co. Por lo que seguro es un artículo de lujo procedente de una de las joyerías más famosas y prestigiosas de todo el mundo.