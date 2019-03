¿Qué piensa Khloé Kardashian de que Lamar Odom haya ingresado en rehabilitación?

Desde que Lamar Odom apareció inconsciente en un burdel de Las Vegas tras varios días consecutivos de fiesta, Khloé Kardashian no se separó de su lado y ayudó a su exmarido en la recuperación.

Pero después de varios meses a su lado, Khloé decidió tirar la toalla, y es que en cuanto Lamar se sintió algo recuperado volvió a recaer en las drogas. Durante un tiempo hemos visto cómo el exjugador de la NBA volvía a protagonizar sucesos de lo más escabrosos pero parece que por fin la estrella del basket ha recapacitado y ha decido ingresar en rehabilitación por su propio pie. Una decisión que ha hecho muy feliz a Khloé.

Así lo ha revelado una fuente cercana a la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' al portal de noticias HollywoodLife.com: "Khloé está aliviada de que Lamar haya decidido finalmente tomarse en serio su salud. Le habló de sus planes, y al principio no le creía. Ella dijo que las acciones hablan más que las palabras. Es algo por lo que ha estado orando mucho tiempo, y ella le apoya y sólo quiere lo mejor para él. Toda la familia Kardashian está orgullosa de Lamar".