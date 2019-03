¿Por qué Paris no fue a la boda de Nicole?

Nicole Richie pasó semanas pensando si debía invitar o no a su ex mejor amiga Paris Hilton a su boda. Finalmente optó por un día intimo alejado de todo el universo Paris. Era el día de Nicole y no quería que su mediática amiga acaparara toda la atención.

Mal le ha salido la jugada a Richie porque días después nadie habla de cómo era su vestido, los invitados o si la tarta era de chocolate o vainilla. Todo el mundo se pregunta si esto es el principio de una guerra.

Según fuentes consultadas por ‘showbizspy’ Nicole no habría invitado a Paris porque no quería tener ningún tipo de drama el día de su enlace con Joel Madden. "Nicole está en un lugar muy diferente en su vida del momento en el que estaba cuando salía con Paris. Ella es madre de dos hijos y una mujer, mientras que París parece estar exactamente en el mismo lugar que estaban las dos hace cinco ".

Mucho amor y poco drama en la boda de Nicole, nos alegramos por tu amor y tu felicidad pero habría sido inolvidable ver a Paris como madrina de honor, otra vez será.