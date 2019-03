¿Qué hacen celebrities como David Beckham o Eva Longoria para superar el síndrome post-vacacional?

No es nada fácil volver a la rutina tras tanto ajetreo veraniego como el que viven nuestras celebrities. Ahora toca volver a centrarse en la rutina y en futuros proyectos y para sobrellevarlo, nada mejor que centrarse en los peques de la casa. David Beckham ha querido evadirse llevándose a su pequeña Harper Seven a un partido de béisbol de los Dodgers en la ciudad de Los Ángeles, aunque parece que dejó el partido en un segundo plano porque Beckham estaba centradísimo en su peque con quien no paró de juguetear ni un segundo, ¡menudo padrazo está hecho! La cantante Hilary Duff también se refugia en su pequeño Luca, acompañada de su marido Mike Comrie, la 'happy family' disfrutaba de una agradable tarde en un parque de Beverly Hills. Halle Berry o la mismísima Kourtney Kardashian también hacen planes con sus respectivos 'babys' para superar la que se avecina.

Otras 'celebs' se refugian en el deporte para ponerse en marcha tras un veranito de excesos, por ejemplo, la mismísima ex spice girl Mel B quiere parecerse a su antigua compañera Mel C y ha sacado a relucir su lado más deportivo. Mientras Eva Longoria y Chloë Sevigny prefieren dar paseitos en bici, Ashley Greene también se ha propuesto recargarse las pilas y está inmersa al 100% en su nueva afición: el 'running', ¡hay que estar siempre divina! Y si no que se lo digan a Reese Whiterspoon: la actriz es de las que piensan que estar bien con una misma es esencial y se ha marcado un 'Yo, mi, me, conmigo' en toda regla haciéndose la manicura para estar ideal en su vuelta a la rutina.

No sabemos si por impulso o para sentirse bien pero hay nada mejor que unas buenas compras, ¡confirmadísimo! Prueba de ello es que las celebrities han sacado a pasear la tarjeta de crédito, como Mischa Barton o Alessandra Ambrosio, quién parece que quiere redecorar su hogar para llenarse de nuevas energías positivas. En cambio, hay 'celebs' que lo que se han propuesto, además de comer sano, es llenar la nevera que dejaron pelada antes de irse a vacaciones, como es el caso de Jennifer Garner, Amanda Seyfried o Anne Hathaway... 'Fruta y verdura para una temporada dura' podría ser el lema tras arramplar en el supermercado, ¡así superan el síndrome post-vacacional nuestras celebrities!