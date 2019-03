Lo que ha ganado Tom Hiddleston tras tres meses de relación con Taylor Swift

Fuentes cercanas a Tom Hiddleston aseguraban que el actor -antes de finalizar su romance con Taylor Swift- consideraba si su relación con la cantante le estaba perjudicando en el ámbito laboral. Lejos de eso, Tom ha ganado mucho tras su historia de amor con Tay.

El nativo de Westminster consiguió un millón de seguidores más en Twitter, se abrió una cuenta en Instagram donde ya tiene más de un millón de followers, protagonizó una sesión de fotos muy 'hot' para la revista W en ropa interior, recibió el título del 'Mejor Trasero de Gran Bretaña' y se hizo acreedor del premio 'Rear of the Year'.

Tom Hiddleston posa desnudo | W

Desde que el periódico The Sun lo pilló besándose con Swift en Rhode Island, los paparazzis comenzaron a perseguirle y la prensa rosa empezó a interesarse por él. Si todo esto le quitó muchos contratos laborales, también le dio muchas otras oportunidades y, sobre todo, fama.

Taylor Swift y su romance secreto con Tom Hiddleston | theimagedirect.com

Actualmente, Hiddleston está luchando por convertirse en James Bond, y es que todo apunta a que podría ser el sucesor perfecto de Daniel Craig. Antes de su amorío con 'Tay Tay', su nombre no era de los más conocidos en la lista de candidatos para ser el Agente 007, sin embargo, ahora es de los preferidos.

Pese a que la ruptura ha sido amistosa, el Us Weekly ha revelado que la causa por la que la intérprete de 'Shake it off' decidió poner fin a sus tres meses de relación con el actor británico era que este quería que ella lo reconociera en público constantemente. ¿Qué dirá Tom sobre los motivos de la ruptura?