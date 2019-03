¿A qué dedican las celebrities su tiempo libre?

Seguro que más de una vez te has preguntado a qué dedican el tiempo libre nuestros famosos. Y es que sí, aunque sus trabajos parezcan muy divertidos también son trabajos, y cuando tienen un poco de tiempo para ellos no dudan en dedicarlo a sus hobbys favoritos. A muchos les encanta eso de conseguir un cuerpo diez y por eso se machacan en el gym en cuanto tienen un poco de tiempo libre. Un claro ejemplo de ello es David Bustamante. Ese cuerpo de Dios del Olimpo le ha costado muchas horas de de sudor.

Las compras es otro de los hobbys por excelencia de las estrellas. Irina Shayk no desaprovecha ni una oportunidad para recorrer las millas de oro de las capitales mundiales. Y si no que se lo pregunten a su novio Cristiano Ronaldo, que su tarjeta debe estar temblando con la última escapada de la modelo a Paris. Y otra fan de pasar la tarjeta es Victoria Beckham. La ex Spice Girl adora el shopping. Pero las hay que dedican el tiempo que les queda de sus trabajos para hacer algo un poquito más productivo que gastar y gastar. Y para ello, nada mejor que dedicarse a diseñar sus propias colecciones de ropa como hacen las hermanas Cruz.

El tiempo de Paris Hilton es en su mayoría tiempo libre porque la heredera lo que es trabajo, no se le conoce. Pero si tuviéramos que hablar de un hobby de la rubia ese seria sin duda la fiesta. A Paris le encanta recorrerse el mundo yendo de fiesta en fiesta. Otras dos que les encanta ir de fiesta y de cenas con sus chupi pandis son Úrsula Corberó y Giselle Calderón. El Twitter es la perdición de muchas de nuestras celebs pero si hay dos twiteros por excelencia son Miley Cyrus y Justin Bieber. Desde luego estos dos no dejan de contarnos lo qué hacen ni cuando trabajan.

Hay muchas celebrities que tienen debilidad por su familia y no dudan en dedicar cada minuto a ellas. Jessica Alba adora a sus peques y siempre que puede está con ellos. Y si hay una cosa que une mucho son los juegos de mesa. ¿El favorito de los famosos? El Scrable. Si no que se lo pregunten a Mel Gibson, Christina Aguilera y Nicole Kidman que son fans incondicionales del famoso juego de palabras.