La prueba de que Brad Pitt ya ha pasado página tras su divorcio de Angelina Jolie

Ya ha pasado más de un año del divorcio de Brangelina, pero parece que la pareja no está viviendo igual la situación. A pesar de que ha pasado ya mucho tiempo desde que decidieron poner fin a su relación, Angelina Jolie está lidiando peor con la separación que Brad Pitt.

Por su parte, el actor está intentando centrarse mucho más en su vida y en las cosas que le gustan, como pasar tiempo con sus hijos. Además, también ha aprovechado para empezar a salir con otras chicas como vimos ya con Jennifer Lawrence.

Brad ha considerado este divorcio como un descanso en su vida, como ha revelado una fuente a People: "En un sentido, esta separación fue buena para Brad porque se analizó a sí mismo y se dio cuenta que debían haber cambios".

Pese a esta felicidad del actor, las cosas no le están yendo igual de bien a Angelina que ha confesado estar todavía dolida al respecto: "No disfruto estando soltera. No es algo que yo quería. No hay nada bueno al respecto. Simplemente es difícil. A veces parece que lo estoy manejando todo bien, pero en realidad solo trato de vivir mis días", ha declarado la actriz a Telegraph en una entrevista.