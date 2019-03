Según denuncia el periódico Kansas City Star, la fundación sin ánimo de lucro que el actor formó para ayudar a la reconstrucción de Nueva Orleans tras el terremoto que sufrieron en 2005, Make it right, no ha hecho nada de lo prometido.

El periódico afirma que el proyecto solo se ha llevado a cabo sobre el papel. Sin embargo, la página de arquitectura ArchDaily asegura que la fundación Kansas City Star ha invertido ya 24 millones de dólares en construir 86 viviendas.