Los protagonistas de 'OC'

Muchos de los que vieron la serie 'The OC' cuando se emitió en Estados Unidos descubrieron a grandes actores escondidos en cuerpos de adolescentes. El paso de las temporadas no sólo fue depurando su interpretación, sino que fueron mejorando su imagen, cambiando su corte de pelo, adelgazando kilos velozmente y convirtiéndose en estrellas invitadas en cualquier fiesta que se preciara.

Cuatro eran los verdaderos protagonistas que arrastraban las tramas entre sus chanclas y sus tacones. Analicemos a los cuatro actores que dan vida a OC, la serie que se emite todos los medio días, a las dos de la tarde para ser más exactos, en Neox. ¿Cómo les ha tratado el tiempo?

Marissa Cooper, protagonista de OC, es en verdad Mischa Barton conocido icono de moda y coleccionista de escándalos por sus repetidos abusos. Tras marcharse de la serie comenzó a ser una de las más perseguidas por los paparazzi, imitada y emulada. Su interpretación de la moda le ha abierto numerosas puertas de revistas, pero su vida tras las claquetas no ha sido tan fructífera.

Pese a lo prometedora que pintaba la carrera de la inglesa ha participado en películas que no han calado mucho en España. Destacamos ‘Supercañeras’, ‘Aprendiz de caballero’, ‘Regreso inesperado’, la serie clausulada ‘ The beautiful life’ cuyo cierre hizo que su autoestima como actriz peligrara. Actualmente tiene varias películas en posproducción y pendiente de estreno.

Otra de las estrellas que aún sigue dando mucho que hablar es Rachel Bilson, quién daba vida a Summer Roberts. Un icono de moda totalmente consagrado que hasta posee su propia columna de opinión en InStyle. Como actriz ha protagonizado ‘Jumper’, apareció en ‘Nueva York, I love you’, en varios capítulos de ‘Cómo conocía vuestra madre’ y demás trabajos. Quiere que su vida siga relacionada con el mundo de la interpretación, aunque la mayoría de las personas le siguen vinculando con su papel en la exitosa ‘OC’ y su gran interpretación de la moda.



Adam Brody se convirtió, gracias a su papel en OC, en uno de los freaks más atractivos por su interpretación de Seth Cohen. Tres años después de graduarse en "The OC", Brody ha aterrizado papeles como "Jennifer's Body", "Cop Out" y "The Romantics", junto a Katie Holmes. Con varias películas en postproducción entre las que destacará para el público español ‘Scream 4’.

El más rebelde y de carrera menos dilatada era Ben McKenzie quien abrió el corazón de un personaje complicado y amante de las camisetas de tirantes, Ryan Atwood. Ben ha sido el que menos se ha prodigado por fiestas, portadas o demás photocalls, pero lo peor para su carrera no es la afición de su personaje por las cadenas y las navajas sino por la falta de actividad cinematográfica que ha tenido. Tras el final de OC le hemos podido ver en películas como ‘Johny got his gun’, ‘The eight percent’, un personaje fijo en ‘Southland’ y actualmente tiene en postproducción ‘Sin Bit’.



Tras lucir tipazos en las playas de Orange Country los actores de ‘OC’ han crecido y han creado unas carreras bastante alejadas del prototipo adolescente rico, aficionado a las fiestas, a los coches y a los trajes de etiqueta. Muchos lo han conseguido y otros se han quedado en las puertas. Amor, enredos, risas y alguna que otra lágrima hará que os enganchéis diariamente a esta entretenida serie que Neox elige para su sobremesa, ¿te lo vas a perder?