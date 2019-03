Los protagonistas de la saga 'Crepúsculo', de las portadas a las firmas más fashion

Kristen Stewart, Robert Pattinson y Taylor Lautner son algunos de los protagonistas de la saga ‘Crepúsculo’ que se han convertido en ídolos no sólo de fans, sino de las firmas y revistas de moda más prestigiosas. ¿Será por su estilo, será por su éxito o será por sus aventuras amorosas? Sea como sea, el caso es que todo el mundo los quiere a su vera...

La más bella de las vampiras, Stewart, ha protagonizado múltiples portadas desde que se convirtió en una celebrity de los pies a la cabeza. Vanity Fair, Elle y Glamour la han elegido en numerosas ocasiones. No hace demasiado, posó para Vogue mostrando su lado más maduro en el que habló de la infidelidad. Además es la imagen de la fragancia Florabotánica de Balenciaga.

Su atractivo y recién recuperado novio ha sido fichado por Dior, cuando la firma francesa decidió que era el chico perfecto para lucir los nuevos esmoquins en el Festival de Cannes y en los Teen Choice Awards. Después no dudaron en hacerle contrato para ser la imagen del perfume masculino. Los chicos de Crepúsculo se están haciendo con el mercado de los aromas más caros. Porque el licántropo buenorro, Taylor Lautner, es la imagen de Armani Exchange siguiendo los pasos del mismísimo David Beckam. Además de haberse convertido en la portada de Rolling Stones.

El que no se queda corto es Kella Lutz, que eso del pose y el modelaje en ropa interior se le da bastante bien, y sino sólo hay que recordar su campaña para Calvin Klein dónde lucía su cuerpazo de infarto.

Y Ashley Greene sin ir más lejos fue portada de la revista Manhattan la semana pasada, en la que posaba deslumbrante para encontrar “un hombre fuerte que me apoye y me ame”. ¡Pero no ha sido ni la primera ni la última vez!