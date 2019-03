La propuesta indecente de Brad Pitt a una conocida actriz

Tiffany Haddish, reconocida actriz de comedia, le contó a la periodista Kelly Rippa cómo conoció a Brad Pitt y la propuesta que le hizo el actor: empezar a salir si ambos siguen solteros en 2019. Sorprende el lugar en el que ocurrió el encuentro: un ascensor del backstage de la última gala de los Premios Oscar.

Aunque, a simple vista, parece un acuerdo por las que muchas y muchos matarían, la actriz no está segura de poder mantener una relación sentimental con Brad; los siete hijos que tiene el actor de 'Troya' supondrían todo un reto para ella.

Durante la entrevista, Tiffany no solo contó la anécdota con Brad, si no que se atrevió a jugar a un juego en el que elegir con quién tendría una cita, con quién se casaría o a quién rechazaría de entre tres actores reconocidos de Hollywood: George Clooney, Javier Bardem o Brad Pitt. Sin dudarlo, la actriz aseguraba en la entrevista que tendrá una cita con Brad, que se casaría con George y que a Javier le rechazaría porque no sabe quién es.