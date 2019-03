Prohíben a Kristen Stewart asistir al estreno de la próxima película de Robert Pattinson

Para que esto no ocurra, se van a tomar fuertes medidas de seguridad. "Los miembros de seguridad ya han sido avisados y se las ha advertido que Kristen no tiene permitida la entrada a la alfombra roja ni a la fiesta posterior", informaba una fuente a Radar Online.

No son los responsables de la película los únicos que no quieren ver aparecer a Stewart. Robert Pattinson también ha pedido que la que ha sido su novia no esté allí, ya que ésta podría aprovechar la ocasión para hablar con él. Los protagonistas de esta historia no van a poder evitarse por mucho tiempo, ya que el próximo otoño se estrenará "Amanecer, parte 2". Allí la pareja de actores tendrá que verse las caras.