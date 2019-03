El programa de Kim Kardashian, 'Keeping up with the Kardashians', ha sido suspendido indefinidamente tras el robo de París

Kim Kardashian no se recupera del gran susto que vivió el pasado 3 de octubre en París cuando un grupo de ladrones disfrazados de policías entraron en su alojamiento de la capital francesa y le robaron varias joyas valoradas en 10 millones de dólares.

Así, las consecuencias de este suceso están siendo devastadoras para la familia, pues además de que Kim tiene mucho miedo de salir a la calle tras el asalto ahora el medio The Hollywood Reporter ha informado que el programa de la televisiva junto a sus hermanas, 'Keeping up with the Kardashians', ha sido suspendido de manera indefinida.

Está previsto que la nueva temporada del reality se empiece a emitir el próximo 23 de octubre después de que fuera renovado en el año 2015 por tres temporadas más.

Mientras tanto la cadena E!, productora del programa, ha comentado: "No se ha tomado ninguna decisión sobre cuándo se retomará la producción. El bienestar de Kim es nuestra máxima preocupación en estos momentos".