Los problemas de Khloé Kardashian para ser madre

Khloé Kardashian no se podía ni imaginar lo que estaba por venir cuando decidió acompañar a su hermana Kim Kardashian a un especialista en fertilidad. Kim lleva tiempo pensado en recurrir al embarazo subrogado para tener su tercer hijo, y todo apuntaba a que Khloé iba a ser la que iba a ayudar a su hermana a conseguirlo.

El médico empezó a examinar a la exmujer de Lamar Odom y pudo ver que algo no iba bien: "Estos son los folículos…esto nos da una ida de cuán jóvenes son los ovarios. Hay menos folículos de lo que esperaba para una persona de 32 años", afirmó el especialista.

Kholé no podía creer lo que estaba escuchando y esta fue su reacción:"Cierra la boca. Esto definitivamente no era lo que esperaba de esta consulta. ¿Y si no puedo embarazarme?", dijo asustada.

Pero la sorpresa no acabó ahí, el médico le preguntó si había intentado tener hijos antes y ella respondió que no, que solo fingió intentar quedarse embarazada pero que ella sabía que las circunstancias no eran las adecuadas. Es decir, que durante su matrimonio con Lamar Odom nunca quiso formar una familia, aunque en el reality expresará en varias ocasiones su deseo de ser madre con el exjugador de baloncesto.