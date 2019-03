El problema legal de Sofía Vergara y Joe Manganiello para poder ser padres

Sofía Vergara y Joe Manganiello están viviendo uno de los momentos más felices de su vida desde que hace tres meses sellaron su amor en una espectacular boda que celebraron por todo lo alto. Los actores desean añadir a esta felicidad la llegada de su primer hijo juntos pero hay un problema que se lo está impidiendo, por el momento.

La intérprete de 'Modern Family' ha expresado su idea de volver a ser madre a la revista The Edit. Sofía ya tiene un hijo, Manolo de 22 años, de su matrimonio anterior: "Mi marido es más joven que yo y él quiere tener niños ya", confesaba Vergara. Y añadía: "La idea de volver a ser madre de nuevo no me asusta".

Pero hay un problema en el camino que se lo está impidiendo. Y es que hace años que la actriz congeló unos óvulos junto a su anterior novio, Nick Loeb, y parece ser que éste no está por la labor de dárselos a su ex. Tanto que Nick considera que los óvulos son sus 'niñas' y no está dispuesto a ceder para que sea Sofía quién se quede con ellos.

Por el momento Joe y Sofía tendrán que esperar a ver si se soluciona este percance para que por fin puedan cumplir su sueño de ser padres.