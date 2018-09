Las primeras declaraciones de Selena Gomez sobre la sobredosis de Demi Lovato

Selena Gomez y Demi Lovato se conocen desde que tenían 7 años. Las dos fueron chicas Disney y saben perfectamente lo qué es sufrir el precio de la fama.

Y es que a pesar de que han estado durante mucho tiempo distanciadas, las chicas consiguieron superar sus problemas y Selena fue de las primeras personas en interesarse personalmente por el estado de la cantante tras haber sufrido una sobredosis.

Ahora, con su amiga recuperándose de sus adicciones en un centro de rehabilitación, la ex de Justin Bieber ha dado una entrevista para la revista Elle donde ha hablado sobre el momento que está viviendo su amiga.

"Todo lo que diré es que me puse en contacto con ella personalmente. No lo quiero hacer público, ni nunca lo he querido. La quiero y la conozco desde que tenía siete años. Eso es todo lo que diré", ha dicho mostrando su apoyo a Demi.

Ahora, según ha expresado, se va a trasladar a Los Ángeles, donde está desarrollando varios proyectos laborales que la obligan a mudarse. Además, asegura que uno de los motivos de su cambio de ambiente es también es proteger su salud mental y evitar así volver a sufrir ansiedad.