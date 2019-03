La primera novia de Tom Cruise, Diane Cox, publica la fotografías más íntimas del actor

el actor le confesó que ella había sido el amor su vida

¡Salen a la luz las fotografías más personales de Tom Cruise! Pero tranquilos, esta vez no ha sido un hacker, si no su primera novia, Diane Cox, que 35 años después de su romance con el actor ha decidido desvelar en una entrevista concedida a 'Daily Mail' algunos detalles de cómo era el intérprete cuando no era uno de los actores de Hollywood más cotizados. ¡No te pierdas las mejores fotos!