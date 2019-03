Primera foto del desaparecido y 'resucitado' Patrick McDermott, el que fuera pareja de Olivia Newton-John

Olivia Newton-John todavía no da crédito a los rumores que salieron a la luz hace un año, cuando el investigador privado Philip Klein llegó a la conclusión de que el que fuera pareja de la actriz durante varios años, Patrick McDermott, estaba vivo y viviendo en México después de haber sido declarado oficialmente muerto en 2008 tras llevar desaparecido tres años.

Todo sucedió cuando Patrick salió a pescar en una expedición junto a otras 22 personas en un barco llamado ‘Freedom’ en San Pedro, California, en la costa oeste de Estados Unidos. Nunca regresó de aquella excursión y ninguno de los participantes lo vio caerse del barco de forma accidental o intencionada. Tampoco su cuerpo fue localizado en la búsqueda que se organizó.

Cuando desapareció, McDermott había acumulado miles de dólares en deudas por no pagar, entre otras cosas, la pensión de manutención a su hijo Chance. Ahora, al cabo de 12 años, los investigadores aseguran que está vivo y que reside en el campo de Sayulita, México. De hecho, el propio Klein asegura que “en todo este tiempo he llegado a la conclusión de que casi no hay ninguna duda de Patrick McDermott está vivo”.

Es más, la revista ‘New Idea’ ha publicado una imagen de un hombre que guarda un gran parecido con él, siendo esta la primera prueba publicada que demostraría que, tal y como aseguran los investigadores, Patrick sigue vivo.

“Olivia está estupefacta, pero necesita salir de la duda y cerrar el tema para sempre”, asegura la misma revista citada. Y es que ya en su día, cuando salieron a la luz las primeras noticias de que el que fuera su novia estaría vivo, aseguró: “Es muy duro vivir en la incertidumbre”.