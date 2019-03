La primera entrevista de Maddox, el hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt

Maddox, el hijo mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt adoptado en Camboya, ha concedido su primera entrevista a los medios, en concreto a la revista People, en la que ha hablado sobre el trabajo que ha llevado a cabo con su madre en su país natal. Ha tenido la suerte de compartirlo con ella, una forma de conocer un poco más el lado profesional de su madre.

Maddox ha cumplido 16 años y tras sufrir el divorcio de sus padres hace un año, el hijo de Brad Pitt ha participado como productor en la última película de Angelina, 'First They Killed My Father'. "Ella es divertida y fácil de trabajar con ella. Es una maravilla", confesaba Maddox. "Traté de ayudarla en todo lo que pude", asegura.

"Quería que Maddox viera lo extraordinario que es su país", decía la actriz. Además, Angelina se ha llevado con ella a Pax, su otro hijo de 13 años y encargado de hacer las fotografías del rodaje. "Fue una maravilla. Quiero que todos ellos tengan una fuerte ética de trabajo. Cada vez que miraba a mi alrededor y veía a Maddox y Pax trabajando con el resto del equipo era una sensación increíble", añadía. Una oportunidad para acercarse más a sus hijos que sin duda ellos no ha querido dejar escapar.