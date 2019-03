La primera aparición pública de Khloé Kardashian tras conocerse su embarazo

Khloé Kardashian ha hecho su primera aparición pública este sábado tras conocerse la noticia de que la estrella de 'Keeping Up With the Kardashians' está esperando su primer hijo junto al jugador del baloncesto Tristan Thompson.

Khloé apareció en el Nordstrom Century City de California para celebrar el primer año de su firma de ropa, Good American.

Y aunque durante el evento la hermana de Kim Kardashian no se pronunció sobre su embarazo, Khloé sí habló sobre sus curvas y cómo se acepta a sí misma.