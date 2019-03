Primer encuentro de Brad Pitt con su hijo Maddox tras divorciarse de Angelina Jolie

Después de que Angelina Jolie presentase la demanda de divorcio, llegó al acuerdo temporal con Brad Pitt de que ella sería la que se quedaría con la custodia física de los niños. Todo ello después del supuesto episodio que Brad protagonizó con su hijo Maddox en el avión privado de la familia, por el que se le acusó de excederse física y verbalmente con él.

Ahora tanto Angelina como sus hijos han sido interrogados por el FBI sobre el altercado que se haya bajo investigación, y por el momento Brad sólo ha visto a sus hijos un par de veces en compañía de un terapeuta, pero el mayor no habría querido asistir al encuentro con su padre.

Una fuente reveló al US Weekly que Maddox se negó en rotundo a encontrarse con su padre: “Maddox decidió no ir a casa de su padre y se quedó con Angelina. Además del hecho de que siempre ha estado mucho más unido a su madre, en estos momentos no tiene ninguna intención de retomar el contacto con Brad, no quiere tener nada que ver con él”.

Pese a todo, este miércoles 20 de octubre por fin tuvo lugar el reencuentro entre padre e hijo, tal y como ha revelado TMZ. Ambos se reunieron en presencia de un terapeuta y sin la presencia de sus otros hermanos pero, aun así, según indica la misma fuente, Maddox tiene toda la intención de “romper lazos” con el actor.

“Maddox nunca se ha considerado realmente hijo de Brad y las leyes del estado de California reconocen que con 14 años ya tiene derecho a escoger al progenitor con el que prefiera vivir a partir de ahora”, revela la misma fuente.