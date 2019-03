La prensa norteamericana acusa a John Travolta de infiel

El periódico estadounidense National Enquirer ha conseguido hablar con el escritor Robert Randolph que, al parecer, tiene mucho que contar acerca del casanova de John Travolta.

"John nunca dejó de engañar a Kelly ni siquiera después del nacimiento de cada hijo", dijo. Pero, por lo visto, Randolph va más allá y dice que tiene cierta información que desvelar sobre el actor de Pulp Fiction: "JohnTravolta ha estado engañando a Kelly durante años. Cuando los detalles salgan a la luz, Tiger Woods va a parecer un boyscout a su lado".

Robert está actualmente escribiendo su libro Youll Never Spa In This Town Again (Nunca Volverás a un Spa en este Pueblo) que trata sobre "la secreta cultura gay en los spa" de Hollywood. Y es que el escritor asegura que el mismo actor que protagonizó Grease ha estado manteniendo escarceos amorosos con gente de su mismo sexo.

"Conocí a John en 1998 después de casarse con Kelly. Yo creo que el matrimonio es una farsa total porque John va a por hombres y lleva años manteniendo relaciones sexuales con ellos a espaldas de Kelly", comentó Robert. "A mí me intentó entrar unas cuantas veces pero yo siempre le rechazaba. Lo que pasa es que siempre había muchos chicos que estaban deseando tener sexo con él", añadió el escritor quien ha pasado un detector de mentiras para realizar esta entrevista.

Definitivamente, la aparente "vida secreta gay" de uno de las estrellas más conocidas de Hollywood es uno "de los secretos peor guardados". Al parecer, "no le importa nada" ni se preocupa en absoluto de "que alguien le pueda ver".