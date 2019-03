El precioso mensaje de amor de Ian Somerhalder a Nikki Reed

Desde que comenzaron a salir juntos Ian Somerhalder y Nikki Reed han demostrado ser una de las parejas más románticas de Hollwood.

Ya convertidos en marido y mujer, la pareja de actores ha vuelto a dejar constancia de que para ellos la llama sigue tan viva como el primer día.

El intérprete de 'Vampire Diaries' ha dedicado un precioso mensaje a su mujer a través de su cuenta personal de Instagram que te hará que vuelvas a creer en el amor: "Feliz cumpleaños a la humana más maravillosa que conozco… Hoy te celebramos. Por un sinnúmero de razones que no podría empezar a describir, como sabrán todos los que te conocen y los que no. Es tu día. El amor y la luz que le irradias al mundo brilla para todos nosotros. Ese amor y esa luz es lo que me guía a casa como un puerto seguro, después de las turbulentas y a veces engañosas aguas de la vida".