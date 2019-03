El posible compromiso de Jennifer Lawrence y Darren Aronofsky

Se conocieron en el rodaje de una película de la que aún no conocemos el nombre, y el director de cine, de 47 años, conquistó el corazón de la actriz, de 26 años. Los rumores sobre la relación entre Jennifer Lawrence y Darren Aronofsky se confirmaron después de que fuesen vistos por las calles de Nueva York muy unidos y acaramelados. Poco después, unas fotos de Jennifer y Darren besándose a la salida de un restaurante, hicieron más que evidente la relación.

Aunque les costó reconocer su romance públicamente, la actriz ha hablado orgullosa de su novio para una entrevista en Vanity Fair, donde ha señalado que compartir la pasión que ambos tienen por el cine les ha unido mucho.

Y una vez reconocido públicamente el romance, todo indica que podrían haber dado un paso más en la relación. Ahora los rumores señalan una posible boda a la vista. En la última aparición de la actriz en la capital española, con motivo de la presentación de su última película de ciencia ficción, 'Pasajeros en Europa', lucía un anillo de diamantes en su dedo anular izquierdo que llamó la atención de todos los allí presentes, y saltaron las alarmas de la posible boda de Lawrence y Aronofsky.

Pero el representante de la actriz se ha encargado de desmentir los rumores. Ha señalado que ella no está comprometida y que también llevaba un anillo de diamantes en el dedo anular derecho. Pero lo sorprendente es que las valiosas y brillantes joyas no pegaban con el look casual invernal que eligió para resistir el frío madrileño.

Aunque no es oficial el compromiso y se han encargado de desmentirlo, no se puede descartar la posibilidad de que la actriz y el director decidan darse el 'sí quiero', porque todo indica que su relación está atravesando ahora un buen momento.