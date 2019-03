Las poses 'rarunas' de las celebrities sobre la alfombra roja de los Oscar

En la alfombra roja de los Oscar se ponen en práctica las poses que las celebrities practican ante el espejo antes de triunfar como estrellas. Muchas son las posturas que adoptan l@s famos@s y algunas incluso un poco forzadas, como las que juegan al despiste. Parecen no haberse enterado de ser el centro de atención y posan con cara de ‘pasaba por aquí...', como Sandra Bullock o Penélope Cruz.

Sin embargo otras prefieren saludar. Meryl Streep y Cámeron Díaz agitan la mano o se toquetean el pelo cual reinas del espectáculo para tener una actividad que hacer mientras son fotografiadas. También optan por mostrar alguna parte de su espectacular cuerpo o vestido como Scarlett Johanson y Jennifer López que le dan la espalda a los fotógrafos para que saquen su mejor perfil. En cambio, Mila Jovovich se inclina por bajar un poco el mentón y poner una mirada más picarona.

Aunque la pose por excelencia, es el recurso que toda 'diva' utiliza en un 'photocall': una pierna entre doblada, una mano a la cadera, la otra mano sosteniendo un ‘clutch’ divino y sonrisa de ensueño como la de Tina Frey o Angelina Jolie. Aunque si por algo destacó Angelina en la última gala de los Oscar, fue por esa pierna extravagante que salía de su vestido negro y que dio tanto de qué hablar. Adquirió tanta fama esa nueva postura que hasta Halle Berry se hizo con ella.

Pero no todas tienen el placer de acertar con su forma de posar, así que prueban diferentes modos de mirar a cámara pero no saben ni dónde poner los brazos como Natalie Portman, que se agarra a su bolso de mano por si acaso o Rooney Mara, que se coge ella misma de la mano. Y si ya posan en pareja, la cosa se complica más. Melanie Griffit y Antonio Banderas, por ejemplo, no saben por donde cogerse.