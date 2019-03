Las portadas más impactantes de las Kardashian-Jenner: de Kim a Caitlyn pasando por Kendall

Recientemente vimos la llamativa portada de Bruce Jenner, tras su cambio de sexo en el que Bruce pasó a ser Caitlyn, el padre de las Kardashian ha decidido mostrar el resultado de su operación por la puerta grande. Ha protagonizado la portada de la revista Vanity Fair, la foto ha sido retratada por Annie Leibovitz. La portada ha sido una de las más vistas, tanto que Bruce ha estado apunto de desbancar a su hijastra Kim Kardashian. Aunque no hubiera sido tarea fácil, porque las Kardashian no pasan desapercibido cuando salen en portada, por ello os mostramos las portadas más llamativas de la familia que protagoniza el reallity 'Keeping Up With The Kardashians'

¿Quién puede olvidar la portada que protagonizó Kim para la revista Paper Magazine? El año pasado mostró su culo desnudo en una foto muy sugerente. Pero no son las únicas portadas que ha hecho Kim, esta celebrity ha salido en Vogue el día de su boda con Kanye West, y también repitió en Vogue Brasil cuando decidió teñirse de rubio platino. Y por supuesto no podía faltar una portada de la mujer de Kanye en la revista Playboy, la morena sexy por excelencia no se perdió el placer de posar de color rojo para esta revista.

Pero aunque Kim sea la que más portadas ha hecho, sus hermanas comienzan a seguir sus pasos: Kendall Jennner protagonizó la portada de Interview en top less. Otro que salió en portada hace un tiempo fue Bruce Jenner, el ex atleta fue retratado como mujer por la revista In Touch cuando dio la noticia de su cambio de sexo. Sea por una cosa o por otra, esta familia no pasa desapercibida.