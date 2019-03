Portia DeGeneres confiesa que su sexualidad le hizo sufrir anorexia

Portia de Rossi, ahora señora de DeGeneres, ha asegurado en declaraciones para The Australian Women´s Weekly magazine que se convirtió en anoréxica porque se avergonzaba de ser lesbiana.

La popular actriz de la serie Ally McBeal, que está casada con una de las presentadoras más conocidas de la televisión norteamericana, Ellen DeGeneres, ha admitidio que tuvo que luchar mucho por su sexualidad. "Tardé mucho tiempo en darme cuente que tenía un problema", asegura.

"Pesaba al rededor de los 40 kilos y recuerdo que sentía mucho miedo cuando llegaba el momento de cenar. Y no quería pasearme cerca de pizzerias porque me hacían recordar cuánto me gustaban las pizzas", confiesa la guapa actriz.

Portia también ha hablado de su relación con la cpopular presentadora, de la que se enamoró en una sesión de fotos en hollywood. "Mis rodillas me temblaban y sentí como si me hubiesen tirado una flecha al corazón cuando la vi", afirma la actriz al hablar de su querida esposa.

Una historia de amor que tardó en ser conocida, pero que , finalmente, ambas decidieron hacer pública sin miedo al qué dirán. Ha sido su pareja la que ha conseguido que Portia llegue a superar la tan terrible enfermedad.