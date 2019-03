Poppy Delevingne, rechazada de la zona VIP del after party de los British Fashion Awards

Igual que muchas estrellas prefieren pasar desapercibidas, hay otras celebrities a las que no les gusta nada que no les reconozcan por la calle. Poppy Delevingne hace unos días pasó un poco de vergüenza al descubrir que el portero del after party de la Gala de los British Fashion Awards no sabía quien era.

Al parecer y según informa Daily Mail, Poppy fue muy decidida a entrar en la zona VIP del Asia Cuba Bar del Hotel St. Martin Lane y el portero no la dejo pasar. "¿Es que no sabes quien soy?", le espetó la hermana de la modelo Cara Delevingne. A lo que el puerta le respondió decidido: "Si tu nombre no es Cara Delevingne, no vas a entrar".

Delevigne sacó su descontento a relucir y puso punto y final a la conversación con un contundente comentario: "Esto es una mierda y tu vas a perder tu trabajo, enhorabuena". Afortunadamente, la enfadada Poppy se encontró con su amiga, la actriz Kate Bosworth, quien le ayudó a entrar a la zona VIP del Chiltern Firehouse y pudieron continuar la noche sin más percances.