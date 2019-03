Los polémicos productos que Khloé Kardashian utiliza para su vagina

Sabemos que en cuidados y trucos de belleza a las Kardashian no las gana nadie, y menos aun después de que Khloé Kardashian haya revelado la cantidad de productos exclusivos que utiliza para mantener su vagina día a día.

La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' ha dejado a los lectores en shock con el artículo que ha publicado: '8 formas de mantener tus partes femeninas felices'. Desde un aparato para fortalecer los músculos pélvicos valorados en casi 200 dólares, unas bolas chinas de 20$, crema íntima para la vulva, un gel para evitar que se enquisten los pelos hasta un paquete de toallitas para limpiar la zona íntima valoradas en 60$...

Lo que no pensaba Khloé es que iba a generar tanta polémica con los productos que utiliza en su vulva, pero sí, y es que muchos de ellos no están recomendados por los ginecólogos. ¿Lo sabrá Khloé?