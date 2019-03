Las polémicas imágenes de Emma Watson que demuestran la confusión que hay con los valores del feminismo

La última sesión de fotos que Emma Watson ha protagonizado para la revista Vanity Fair, ha despertado grandes críticas. En las imágenes aparece la actriz posando de forma sexy sin sujetador, y esto no ha sentado bien a defensoras del movimiento feminista, que han criticado la actitud de Emma y han restado valor a su lucha por la igualdad entre hombres y mujeres en la que lleva trabajando estos últimos años.

Pero esta entrevista no solo ha desvelado los planes futuros de la actriz, sino que ha demostrado la confusión que hay alrededor del feminismo, después de que muchos usuarios de las redes hayan juzgado su posado con poca ropa y la desacreditan como feminista. Parece que el colectivo feminista no ve compatible lucir de forma sexy y a su vez defender la igualdad, y por eso han restado valor a la lucha en la que Emma lleva años inmersa.

La defensa de los derechos de la mujer convirtieron a la actriz en Embajadora de buena voluntad de la ONU, tiempo después publicó un libro feminista dando visibilidad a la igualdad, y acabó convirtiéndose en un referente del feminismo, y ahora pretenden quitarle ese 'título'.

Las redes sociales han tachado a la protagonista de 'La Bella y la Bestia' de ser una hipócrita y 'mala feminista', y le han dedicado mensajes como: "Feminismo, feminismo... brecha salarial... por qué, oh, por qué no me toman en serio... feminismo... ¡ah, y aquí están mis tetas!".

Ante estas críticas recibidas, lo único que podemos sacar en claro es que nuestra cultura no es capaz de aceptar que una mujer puede ser tanto "sexy como seria". Y es que parece que sus críticos han confundido los valores que defiende el feminismo, basados en la libre elección de la mujer y la igualdad.