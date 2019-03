Los planes de pareja de Miley Cyrus y Liam Hemsworth

Miley Cyrus y Liam Hemsworth han tenido plan en pareja este pasado fin de semana. Se han acercado a la exposición que ha ofrecido Vijat Mohindra, artista amigo de la cantante, en la galería 'The MaRS' de Los Ángeles. Un recorrido por una serie de fotografías, al que el autor ha llamado "Siempre creer que algo maravilloso está a punto de suceder", tomadas en los últimos diez años, donde destacan los tonos amarillo, rojo y azul hipersaturados.

La pareja se encargó de no desentonar en la exposición y optaron por elegir sus outfits a juego con las fotografías del artista: él con chaqueta azul eléctrico, y ella con un vestido de intenso amarillo.

Las fotos de ambos disfrutando del arte de Vijat no se han hecho públicas en los perfiles de ninguno de ellos, pero se han filtrado por las redes sociales, y dejan constancia del amor que une a la pareja, según ha informado E!News.

Aunque Miley y Liam han estado marcados por las idas y venidas en su relación, el futuro matrimonio parece estar atravesando un buen momento en su romance. Como sello de este amor, Cyrus tiene una impresionante joya de la que ha hablado recientemente. Aunque ha asegurado que no le pega con el resto de sus complementos: "Esto es muy raro, porque esto es joyería real y la mayor parte de mis joyas son ositos de goma y algodón de azúcar. Y ellos no se ven tan bien mezclados. Así que a veces lo cambio por un unicornio o un Looney Tune. Y él dice algo así como… '¿qué está pasando?', y yo le digo 'Esto no es realmente mi estética, pero lo llevo porque me amas'".