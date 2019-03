Los planes navideños de las celebrities ante el objetivo del CLB Paparazzi

EL CLB PAPARAZZI I LO QUE NO PUEDES DEJAR DE VER

El CLB Paparazzi no descansa ni de fiesta, y es que las celebs están que no paran. Además, ahora con la navidad son muchas las familias celebriteras que acuden junto a sus hijos a pedir los regalos de Navidad a Papá Noel como Jessica Alba, otros como Beyoncé y Jay-Z prefieren pasar el rato en familia yendo al cine. Un sinfín de planes que no se escapan del objetivo del CLB.