Hemos pillado 'in fraganti' a Angelina Jolie y Johnny Deep dándose un apasionado beso en Venecia. Al parecer los actores viven un pequeño romance... Pero no todo es lo que parece, ya que estas imágenes pertenecen al próximo trabajo de las dos estrellas hollywoodenses.

Aunque les veamos muy, muy compenetrados en estas escenas, Jolie y Depp no tuvieron gran complicidad durante el rodaje de'The Tourist'. Fueron multitud de fuentes las que afirmaban de el protagonista de 'Piratas del Caribe' no soportaba a su 'partenair' e intentaba evitarla en todo momento.

Depp se pasaba el día encerrado en su caravana para no ver el pelo a Jolie. A su vez, ella le criticaba públicamente por no tomarse en serio su papel. Pero después de toda esa polémica, vemos ahora a los actores así de acaramelados. ¡Lo que hace el cine!