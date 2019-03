La pierna de Angelina Jolie arrasa en la noche de los Oscar

¡TIENE HASTA TWITTER!

No nos engañemos: los grandes protagonistas de la noche no fueron ni los modelitos, ni los discursos, ni las mismísimas celebrities. Hubo una gran estrella que brilló con luz propia en la noche de los Oscar y no fue otra que la pierna de Angelina Jolie. La ‘pata’ que se dejó asomar una y otra vez a través del vestido de la actriz no dejó indiferente a nadie, hasta tal punto llegó la cosa que ya tiene Twitter propio. ¡Ver para creer!