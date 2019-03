Pierce Brosnan pide perdón a la India por anunciar un producto cancerígeno

Tras protagonizar el anuncio publicitario de pan masala, un refrescante bucal de la marca Pan Bahar que muchos consideran una forma adictiva de masticar tabaco, Pierce Brosnan ha tenido que pedir perdón a la India por anunciar este producto cancerígeno. Entre otras sustancias, contiene: lima, clavos, nueces y nuez de areca, un ingrediente que provoca cáncer, según ha informado la OMS.

"Creía que era un refrescante del aliento o un blanqueador de dientes natural, que no contenía tabaco o ningún otro ingrediente malo para la salud. De lo contrario no lo habría anunciado", ha confesado el actor a la revista People, asegurando que él no sabía lo que estaba 'vendiendo'.

El que dio vida a James Bond ha confesado que habiendo fallecido su primera mujer y su hija por esta enfermedad, él colabora en todo lo que puede para apoyar las investigaciones que intentan mejorar la salud de las personas. También revela que la compañía le engañó y violó las cláusulas del contrato, por lo que está intentando resolver el problema.

Muchos Estados de la India han prohibido la venta de estos productos y han llevado a cabo una serie de campañas con el fin de reducir las compras de los mismos. Y es que al guapísimo actor de Hollywood le han engañado como han querido.