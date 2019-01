El comentado corte de pelo que Irina Shayk ha estrenado en los Globos de Oro 2019

No hay ocasión en la que Irina Shayk no triunfe sobre una alfombra roja, y en la de los Globos de Oro 2019 no iba a ser menos…

La modelo posaba espectacular junto a su marido Bradley Cooper con un increíble diseño de Versace Atelier en dorado con el que brillaba con luz propia.

Y si finalmente Bradley no ha conseguido llevarse el Globo de Oro a Mejor Actor y Mejor Director por 'Ha nacido una estrella', aunque sí a Mejor Canción, la que sí que ha triunfado ha sido la modelo con el corte de pelo que ha estrenado en la noche de los Globos.

Y es que aunque hace semanas Irina jugó al despiste con una peluca, en esta ocasión parece que la top model sí que ha decidido lanzarse a la piscina y comenzar el año con un nuevo cambio de look.

Aunque por los comentarios que ha dejado su estilista capilar Harry Josh en redes sociales donde juega al despiste, sus seguidores se preguntan si de nuevo el look de Irina esconde algún secreto…