La pelea de Lamar Odom y el actual novio de Khloé Kardashian

Lamar y Tristan Thompson casi llegan a las manos

Khloé Kardashian ha mostrado de nuevo su afán por intentar mantener una buena relación con su exmarido Lamar Odom. Según revela el portal de noticias RadarOnline.com, la estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' organizó un encuentro entre su exmarido y su actual pareja, el jugador de la NBA, Tristan Thompson, que terminó en pelea.