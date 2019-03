Paulina Rubio, Elsa Pataky o Donatella Versace entre las famosas que más se han operado

Las celebrities más operadas

No es un secreto que las famosas recurran al bisturí para lucir perfectas en las alfombras rojas y en cada evento que tienen, además, de una buena dosis de maquillaje y peluquería. Paula Echevarría no le cuesta reconocer que aumentó la talla de su pecho, otras, como Elsa Pataky se niegan admitirlo aunque el cambio habla por sí solo. Algunas VIPs se empeñan en pasar por el quirófano para mejorar su imagen y consiguen el efecto contrario como el caso de Pamela Anderson, Donatella Versace o Cher que los cirujanos parecen que se sacaron el título en una tómbola. Paulina Rubio, Sara Jessica Parker o Blake Lively sí supieron dónde acudir para embellecer su rostro. ¡Hasta la reina Letizia no se ha podido resistir! Desde Celebrities.es repasamos los mayores destrozos en el quirófano y los auténticos milagros.