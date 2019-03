Paula Echevarría, Kendall Jenner, Sara Carbonero o Justin Timberlake, entre las celebrities que hacen pandilla con otros famosos

Recientemente hemos visto a algunas celebrities españolas como Hiba Abouk, Pelayo Díaz y Natalia Sánchez acudir al teatro para apoyar a Marc Clotet en el estreno de la obra en la que actuaba, 'Tengo tantas personalidades que si te digo te quiero, no sé si es verdad'. No es ninguna novedad que los famosos hagan 'chupi pandis', por ello repasamos algunas pandillas de celebs. Paula Echevarría hace buenas migas con Sara Carbonero, Noelia López con Miguel Ángel Silvestre, pero estas no son las únicas pandillas, hay muchas más.

En el panorama nacional estamos muy acostumbrados a ver a Paula Echevarría haciendo también panda con su equipo de 'Velvet', y es que los actores de la serie se llevan de fábula. Otros que guardan una gran amistad son Amaia Salamanca, Rosauro Varo, Javier Hidalgo... Sobre el terreno de juego también se se crea amistad, ya que Xabi Alonso suele salir con Arbeloa y sus respectivas mujeres, va a ser cierto que el deporte une… Sin embargo, una de las pandillas más llamativas y divertidas es la de Mario Vaquerizo, Bimba Bosé, David Delfín y Bibiana Fernández, estas celebrities siempre se lo montan muy bien.

Viajamos a Hollywood y también podemos encontrar muchas pandis, la primera es la gran amistad entre Kendall Jenner y Cara Delevingne, las modelos se lo pasan pipa, ya que continuamente suben fotos a redes sociales en las que aparecen bailando y riendo. Pero una celebrity que puede presumir de amistades es Selena Gómez, la cantante mantiene muy buena relación con Cara Delevingne y con artistas como Taylor Swift. Y no olvidemos la gran amistad que tiene el actor Tom Cruise con el futbolista David Beckham, aunque ya no hagan grupo de parejitas, ellos siguen siendo buenos amigos. ¡Qué bonita es la amistad!