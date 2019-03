Patrick Schwarzenegger abandona la casa familiar y se cambia el apellido

El escándalo que ha seguido a Arnold Schawarzenegger en las últimas semanas, no sólo le ha salpicado a él. Tras conocerse la noticia de que tenía un hijo con su asistenta de toda la vida, Mildred Patricia Baena, su familia se ha visto muy afectada. De hecho, su mujer, Maria Shriver, abandonó el hogar familiar con sus hijos y ahora están viviendo en un hotel en Bervelly Hills.

Pero no todos se han trasladado allí. Patrick Schwarzenegger, el hijo mayor, se trasladó a vivir solo en cuanto se enteró de la noticia porque no podía soportar estar cerca de su padre tras conocerse la noticia. Y no sólo eso, se ha querido desvincular de tal manera de él que hasta ha decidido cambiarse el apellido por el de su madre.

Con tan sólo 17 años, Patrick ha tomado una difícil decisión pero para él su ‘héroe’ le ha decepcionado ya que durante años mantuvo una doble vida en secreto y, ahora, quiere desvincularse de él después de ver todo lo que está sufriendo la familia. Además, el chico se desahoga en Twitter y comenta que, a pesar de todo, sigue queriendo a su padre y que hay días que se sienta “como una mierda” y otros en los que “sólo quiero verme como una persona normal”.

Esperamos que Patrick logre superar este bache y que la familia logre salir adelante. Mientras tanto, el propio ‘Terminator’ se ha negado a realizar las pruebas de ADN para demostrar la paternidad del hijo de 13 años que tuvo con sus asistenta, puesto que “el parecido es más que evidente”. ¿Hasta dónde llegará este culebrón?