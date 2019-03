Patrick Schawarzenegger y Bella Thorne, pillados juntos en el aeropuerto de Canadá

Hace tiempo surgieron ciertos rumores que relacionaban a Patrick Schawarzenegger y Bella Thorne después de que la actriz compartiera varias imágenes junto a Patrick en su cuenta de Instagram, y ahora, esos rumores cobran más fuerza.

Y es que aunque Bella y Patrick se han visto unidos por exigencias del guión, los chicos protagonizarán juntos el remake estadounidense de la película japonesa 'Midnight Sun'. Parece que su conexión ha traspasado la pantalla, los actores han sido fotografiados juntos en el aeropuerto de Canadá mientras se dirigían a coger un vuelo con destino Vancouver para celebrar el 18 cumpleaños de la actriz.

Mientras la actriz lucía un look de lo más sexy, embutida en un vestido de cuero, Patrick vestía un look muy informal. Aunque de momento no se puede confirmar si Bella y Patrick han dado un paso más en su relación, las sonrisas y las miradas cómplices que han sido captadas por los paparazzis demuestran que entre ellos existe un feeling indiscutible.