¿Ha pasado Nicole Kidman por el quirófano para operarse el pecho?

¡Nicole Kidman no para de sorprendernos! Si el pasado mes nos enteramos de que la actriz ni se llama Nicole ni es australiana, su nombre real es Hokulani y su país de origen es Hawaii, ahora nos sorprende con un aumento de pecho de esos que no pasan desapercibidos.

Y es que si comparamos fotos del antes y el después de la actriz no cabe ninguna duda que se ha puesto unas cuantas tallas más. Aunque ni la actriz ni su representante han querido hacer declaración alguna sobre si ha pasado o no por quirófano, el cambio parece obvio, ¿o no?