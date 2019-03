Paris Jackson y Michael Snoddy ponen fin a su relación después de menos de un año de amor

PUBLICARON SU AMOR EN LAS REDES SOCIALES

Paris Jackson ha puesto punto y final a su relación con Michael Snoddy después de algo menos de un año de noviazgo. La pareja publicó su amor en las redes sociales e hicieron testigos de relación a todos sus seguidores. Desde que se conocieron el pasado año en alcohólicos anónimos, no han dejado de sorprender con sus incesantes cambios de look, y es que Paris cambió mucho su aspecto desde que comenzó con el batería. Por ahora, no se sabe si es un adiós definitivo o si es simplemente un bache temporal en la relación de dos personas jóvenes.