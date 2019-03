Paris Hilton rompe con el empresario Thomas Gross después de un año de relación

Paris Hilton ha puesto punto y final a su relación con el empresario Thomas Gross. Después de un año de noviazgo y que la rubia decidiese mudarse a Europa para estar más cerca de su chico, la relación de la rubia con Gross no ha funcionado. Los motivos de la ruptura no han trascendido todavía.

Lo cierto es que, desde que Hilton estuviese con el modelo español River Viiperi, no había vuelto a tener otra relación seria. Thomas Gross había conseguido reconducir la vida de Paris, pero a pesar de que ella había asegurado que "nunca había sido tan feliz, él no quiere mi fama, sólo me quiere a mí", al final no ha podido ser. ¿Se darán una segunda oportunidad?

Hilton además había revelado su intención de casarse con el empresario y de tener incluso dos o tres hijos con él. ¿Qué habrá pasado entre ambos para que Paris haya decidido tomar esta decisión? La pareja se conoció en el Festival de Cannes y poco después fueron pillados a bordo de un yate en Formentera, isla de la que la estrella es adicta.