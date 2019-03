Paris Hilton da plantón a un periodista

Paris Hilton lo tiene claro. Nada de pasarlo mal en la silla de entrevistas. La grabación del programa de televisión, al que asistió como estrella invitada, transcurría con total normalidad hasta que periodista del canal ABC, Dan Harris, insinuó que Paris estaba 'pasando de moda'.

El presentador le recordó la amenaza que suponen las estrellas emergentes y la rubia, a regañadientes, dijo que no se sentía amenazada. A partir de ahí, sólo se respiraba tensión en el ambiente... El gran momento llegó con la pregunta acerca de los bajos índices de audiencia de su reality show, 'The world according to Paris'. En ese instante, Paris se levantó de la silla y dejó al periodista plantado en mitad de la entrevista.

La rubia de oro se acercó indignadísima a su representante pidiendo que no se usara el material grabado. Pero... ¡su gozo en un pozo! El video se ha filtrado y aquí lo tenemos. Pregunta, reacción y cara del presentador, ¡lo mejor del espectáculo!

Tras unos minutitos de discusión llegó el final feliz. Paris Hilton volvió a la silla dispuesta a esquivar la pregunta con un: "He estado haciendo esto durante 15 años y, como cualquier otra persona en la industria, siempre es importante reinventarte a ti mismo y que surjan nuevos proyectos”.

Hay que ver los prontos que le dan a las celebrities... Y es que escuchar verdades como puños, ¡duele!