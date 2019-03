Paris Hilton se besa con un misterioso hombre en las playas de Malibú

Hemos pillado a Paris Hilton en compañía de un misterioso chico en las playas de Malibú. En las imágenes vemos como la heredera disfruta del mar y de las olas al lado de un chico que no es su guapo novio River Viiperi ¿qué habrá pasado entre ellos? ¿La heredera habrá encontrado un nuevo amor?

La verdad es que las imágenes nos han dejado de piedra ya que Paris mantenía una relación con el modelo español de 22 años, River Viiperi, y no se conocían rumores sobre una posible ruptura. Aunque si es cierto que ambos habían compartido algunos comentarios en sus redes sociales que podían señalar algo. River escribió hace unos días: "En un determinado momento, te das cuenta de que has hecho tanto por alguien o por algo que el siguiente paso es parar" y añadía: "Si la gente no se esfuerza por estar en tu vida, no intentes estar en la suya, no merece la pena".

Por el momento desconocemos la identidad de este hombre ya que nunca antes se le había visto en compañía de la heredera pero seguiremos investigando ya que, a juzgar por las imágenes, podría ser el nuevo amor de Paris.