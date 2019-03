Parejas de famosos que rompieron su compromiso antes de darse el 'sí quiero'

Que las parejas de famosos se rompen cuando uno menos se lo espera es todo un hecho. Además, no han sido pocos los que han decidido dejarlo cuando ya tenían hasta planes de boda. No sabemos si serán los nervios de planear la boda o el pánico al 'sí quiero' pero hoy demostramos que Miley Cyrus y Liam Hemsworth no han sido ni serán, seguramente, los únicos en decirse 'bye bye' antes de llegar al altar...

Ni Jennifer López ni sus curvas consiguieron que se celebrara su enlace con Ben Affleck. Comenzaron su relación en 2002 y se convirtieron en 'Bennifer, la pareja perfecta'. Dicen los rumores que fue el fracaso de su peli 'Gigli' lo que originó el declive de la relación y la cancelación de la boda solo unos días antes de que se celebrara. ¡Una pena! Demi Moore y Emilio Estevez, Jamie Lynn Spears y Casey Aldridge y Christina Ricci y el humorista Owen Benjamin son algunas de las parejas que también pusieron punto y final a su compromiso antes del 'momento crucial'.

Y entre las más sonadas la separación de Anne Hathaway y Raffaello Follieri debido a las infidelidades del italiano y sus líos legales. ¡De la que te libraste Anne! Y aunque nos hubiese encantado ver ataviados para la ocasión a Brad Pitt y Gwyneth Paltrow, no pudo ser. Seis meses después de anunciar que se casaban, se les acabó el amor. Ahora él tiene una familia de esas 'súper monas' con la guapa Angelina Jolie, con la que las malas lenguas dicen que ya ha cancelado boda en varias ocasiones...Sí, nosotros tampoco entendemos el por qué.

Jennifer Love Hewitt y Ross McCall, Kanye West y Allexis Pheiffer, Britney Spears y Jason Trawick, Kat Von D y Jesse James... Una larga lista de bodas planeadas pero no celebradas en la que también se encuentran Julia Roberts y Kiefer Sutherland. Menos mal que nuestras celebrities se suelen recuperar en seguida y encuentran nuevos ocupantes para sus 'corazoncitos'... ¡Que triunfe el amor!